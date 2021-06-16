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Transfer dönemi başlıyor!

Süper Lig’de yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlıyor? Takımlar transfer ettikleri futbolcuları ne zaman KAP’a bildirebilecekler? Detayları haberimizde…

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:46
Transfer dönemi başlıyor!
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Yaz transfer dönemi birçok taraftarı heyecanlandıran bir dönemdir. İşte 2021-2020 sezonu öncesi yaz transfer dönemi ve diğer adıyla 1. Transfer sezonu yarın başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF)’nun aldığı kararla 10 haziran tarihinde başlayacak olan transfer dönemi alınacak olan yerli oyuncu oynatma kararı nedeniyle bir hafta ileri ertelenmişti. Yarın ile birlikte içinde olacağımız transfer dönemi, 8 Eylül’de sonlanacak.

Ara transfer ise 12 Ocak 2022 tarihiyle 8 Şubat 2022 tarihi arasında olması beklenenler arasında


Son Güncelleme: 16.06.2021 13:46
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Anahtar Kelimeler:
TransferSüperlig
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