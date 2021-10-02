Transdinyester ülkesi nerede, nasıl kuruldu? Real Madrid'i yenen Sheriff takımının ülkesi olan Transdinyester dünyanın gündemine oturdu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i deplasmanda yenen Sheriff Tiraspol takımı, kazandığı galibiyetin dışında temsil ettiği ülkeyle de dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Transdinyester adı verilen bu ülke hakkında bilgi edinmek isteyenler ‘’Transdinyester ülkesi nerede, nasıl kuruldu?’’ sorularının yanıtlarını bulmak için intenet üzerinden araştırmalar yapıyor.

Transdinyester Ülkesi Nerede, Nasıl Kuruldu?

Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecine girmesiyle beraber kurulan Moldova ülkesine katılmayarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı gayriresmi bir ülke olarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Kendi ordusu, hükümeti, meclisi ve siyasi yapısı bulunan Transdinyester, Moldova toprakları içerisinde yer almaktadır. Ancak yerli pasaport almak için Rusya makamlarına müracaat etmek zorunda kalıyor. Sheriff Tiraspol’un dışında Moldova Ligi’nde mücadele eden diğer takımlar bu takımla karşılaşmak için pasaport göstermek durumunda kalıyor.

Transdinyester’in kayıtlı 500 bin nüfusu bulunuyor. Ülke bu sene tek taraflı bağımsızlığı ilan edişinin 31. yılını kutluyor.