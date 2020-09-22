Tranbzonspor 3 transfer birden bitiriyor

Sörloth’un takımdan ayrılmasının ardından Afobe’yi kadrosuna katan bordo mavililer, sağ kanat bölgesi için İntenacional forması giyen William Pottker’i transfer edecek. Gelen son bilgiler Pottker transferinin bitme aşamasına geldiği yönünde. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçen sezon 43 maçta forma giyerken 9 gol atma başarısı göstermişti.

Bordo mavililerin bitirmeye yakın olduğu isimlerden biri de Hugo. Fiorentina forması giyen oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan yönetim transferi bitirmeye yakın.

Savunmada geçen sezon büyük sorunlar yaşayan Trabzonspor Hugo’nun yanı sıra Erik Sviatchenko ile de anlaşmaya yakın. Danimarkalı oyuncu için kulübüne 2 milyon Euro bonservis verilecek. Oyuncunun kısa süre içinde Trabzon’a gelmesi bekleniyor.