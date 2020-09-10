Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'den sakatlık şoku

Trabzonspor’un bu sezon kadrosuna kattığı Anders Trondsen ile ilgili beklenmedik bir açıklama geldi. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada orta saha oyuncusunun ağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi. Trondsen’in sakatlığına antrenmanlarda dizinin dönmesinin neden olduğu bildirildi.

Trabzonspor sağlık kurulu tarafından yapılan açıklamada Trondsen’e muayene ve MR yapıldığı belirtildi. Trondsen’in yapılan tetkiklerin ardından sağ diz ön çapraz bağlarında yırtılma olduğu ve oyuncunun 6 ay kadar sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Anders Trondsen yakında ameliyata girecek ve tedavi süreci yaklaşık 6 ay kadar sürecek.

Trabzonspor’da daha önce yapılan hazırlık maçlarında yeni transferlerden Marlon Xaiver ve deneyimli bek Joao Pereira sakatlık geçirmişti. Trondsen bu oyuncularla birlikte bordo mavili ekipte sakatlanan üçüncü futbolcu oldu.