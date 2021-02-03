Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'da iddialı paylaşım! Meydan okudu!

Trabzonspor’un ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Bakasetas iddialı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ‘Trabzonspor için savaşmaya hazırım. Her şey daha yeni başlıyor’ diyerek takımı için çok çalışacağını açıkladı.

Ara transfer döneminde Alanyaspor’dan kadroya katılan Bakasetashesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bakasetas diğer kulüplere, rakip ve takım arkadaşlarına meydan okuyarak ‘Ben buraya savaşmaya geldim.’ Dedi.

Paylaşımlarında, ‘Futbolda hedefim hayatta da olduğu gibi gelişmek. Daha iyi bir oyuncu olabilmek için çalışmaya devam edeceğim. Kendime meydan okumak ve limitlerimi zorlamak hoşuma gidiyor. Trabzonspor’un bir parçası olacağım ve burada bir iz bırakacağım. Yeni takımım için savaşmaya hazırım. Her şey daha yeni başlıyor.’ Açıklamalarında bulundu.