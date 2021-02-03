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Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'da iddialı paylaşım! Meydan okudu!

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında kendisine ve rakiplerine meydan okuyan Bakasetas'ın paylaşımı merak edilmeye başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:45
Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'da iddialı paylaşım! Meydan okudu!
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Trabzonspor’un ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Bakasetas iddialı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ‘Trabzonspor için savaşmaya hazırım. Her şey daha yeni başlıyor’ diyerek takımı için çok çalışacağını açıkladı.

Ara transfer döneminde Alanyaspor’dan kadroya katılan Bakasetas sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bakasetas diğer kulüplere, rakip ve takım arkadaşlarına meydan okuyarak ‘Ben buraya savaşmaya geldim.’ Dedi.

Paylaşımlarında, ‘Futbolda hedefim hayatta da olduğu gibi gelişmek. Daha iyi bir oyuncu olabilmek için çalışmaya devam edeceğim. Kendime meydan okumak ve limitlerimi zorlamak hoşuma gidiyor. Trabzonspor’un bir parçası olacağım ve burada bir iz bırakacağım. Yeni takımım için savaşmaya hazırım. Her şey daha yeni başlıyor.’ Açıklamalarında bulundu.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBakasetasSosyal MedyaPaylaşımMeydan Okuma
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