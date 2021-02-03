Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'da iddialı paylaşım! Meydan okudu!

Trabzonspor’un ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Yunan oyuncu Bakasetas iddialı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ‘Trabzonspor için savaşmaya hazırım. Her şey daha yeni başlıyor’ diyerek takımı için çok çalışacağını açıkladı.
Paylaşımlarında, ‘Futbolda hedefim hayatta da olduğu gibi gelişmek. Daha iyi bir oyuncu olabilmek için çalışmaya devam edeceğim. Kendime meydan okumak ve limitlerimi zorlamak hoşuma gidiyor. Trabzonspor’un bir parçası olacağım ve burada bir iz bırakacağım. Yeni takımım için savaşmaya hazırım. Her şey daha yeni başlıyor.’ Açıklamalarında bulundu.
Son Güncelleme: 03.02.2021 21:45