Trabzonspor'un mili kalecisi Uğurcan Çakır'a Fransa'dan talip!

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır Avrupalı dev takımların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bordo Mavili ekip tarafından son yapılan açıklamalarda oyuncuya Fransa ekiplerinden Rennes’in 12 milyon Euro’luk teklif yapıldığı belirtildi.

Trabzonspor Rennes’in yaptığı 12 milyon Euro’luk teklifi anında reddederken İstanbul’a gelen Rennes ekibi yetkilileri ile görüşme bile yapılmadı. Görüşmek istemedikleri ve oyuncunun satılık olmadığı konusunda mesaj ileten Trabzon ekibi Uğurcan’ın bonservis bedelinin en az 18-20 milyon Euro olarak belirledi.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada Uğurcan Çakır için yapılacak teklifin ancak 18-20 milyon Euro bandında olursa değerlendirecekleri ancak bu rakamlara bile satışın imkansıza yakın olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Sevilla’da Uğurcan Çakır için teklifte bulunmuştu ancak Trabzonspor’un talep ettiği bonservisin yüksekliği nedeni ile Sevilla teklifini geri çekmişti.