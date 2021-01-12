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Trabzonspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Trabzonspor'un Süper Lig'in 18. haftasında maçının olmaması kafaları karıştırdı. Takımın bu hafta neden oynamadığı taraftarları tarafından merak edildi.

12 Ocak 2021 Salı 13:42
Trabzonspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
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Trabzonspor'un maçı bu hafta maçı olacak mı?

 

Bu hafta Trabzonspor maçta oynamayacak. !8. haftayı bay geçen Trabzonspor'un bu hafta maçı olmayacak.

 

Neden bu hafta oynamıyor?

 

Sezon başlamadan Süper Lig'deki takım sayısı 21'e çıkartılmıştı. Lig'de her hafta 10 maç oynandığı için 1 takım eşleşemiyor. Boşta kalan takım o hafta maça çıkmıyor. Trabzonspor'un 18. haftada maça çıkmamasının sebebi bu değişikliktir.

 

Bay geçmek nedir?

 

Herhangi bir takımla eşleşmeyen yani boşta kalan takım için kullanılan bir tabirdir. Çift sayıda takım olmaması durumunda yani tek rakamlı tunuvalarda boşta kalan yani maça çıkmayan takıma bay deçti denir.

 

Trazonspor maçının tarihi belli oldu mu?

 

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'un maçı olacak. !6 Ocak Cumartesi günü Antalyaspor-Trabzonspor maçı saat 19.00'da oynanacak.



Son Güncelleme: 12.01.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMaç Ne ZamanBay Geçmek
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