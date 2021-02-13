Trabzonspor'un ilk 11'inde değişiklik yaşandı

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor futbolcularına rutin olarak yapılan Covid-19 testi kapsamında 3 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklaması gelmişti. Ardından kendi sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor'un Süper Lig'in 25. haftasında bir önceki Yeni Malatyaspor ile olan maçındaki ilk 11'ine göre 2 kişi değiştirmiş olduğu dikkat çekti.
Sakatlığı sebebiyle sahalarda göremediğimiz Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in ardından 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla beraber Gaziantep maçında forma giyememesi sebebiyle Trabzonspor yedek kulübesinde genç oyunculara ağırlıklı olarak yer vermek zorunda kaldı.
Son Güncelleme: 13.02.2021 19:10