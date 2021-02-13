Trabzonspor'un ilk 11'inde değişiklik yaşandı

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor futbolcularına rutin olarak yapılan Covid-19 testi kapsamında 3 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklaması gelmişti. Ardından kendi sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor'un Süper Lig'in 25. haftasında bir önceki Yeni Malatyaspor ile olan maçındaki ilk 11'ine göre 2 kişi değiştirmiş olduğu dikkat çekti.

Trabzonspor'un Teknik Direktörü olan Abdullah Avcı'nın Gaziantep ile yapılan maçta ilk 11'de değişiklikler yaparak savunmanın sağında bulunan Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'yi, orta sahada ise Baker'in yerine Flavio'yu yerleştirdiği görüldü.

Sakatlığı sebebiyle sahalarda göremediğimiz Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in ardından 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla beraber Gaziantep maçında forma giyememesi sebebiyle Trabzonspor yedek kulübesinde genç oyunculara ağırlıklı olarak yer vermek zorunda kaldı.