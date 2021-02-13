Trabzonspor'un Gaziantep FK ile yapacağı maçın muhtemel 11'i!

Trabzonspor, Süper Lig 25’inci haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile mücadele verecek.
13 Şubat Cumartesi günü saat 16:00’da Medicalpark Stadı’nda karşılaşılacak mücadelenin hakemi Zorbay Küçük olacak. Küçük’ün yardımcılığını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemiyse Yiğit Arslan olacak.
Trabzonspor’un mücadeleye şu muhtemel 11’le çıkması düşünülüyor;
"Uğurcan, Kamil A., Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny"
Son Güncelleme: 13.02.2021 06:37