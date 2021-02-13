Trabzonspor'un Gaziantep FK ile yapacağı maçın muhtemel 11'i!

Trabzonspor, Süper Lig 25’inci haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile mücadele verecek.

13 Şubat Cumartesi günü saat 16:00’da Medicalpark Stadı’nda karşılaşılacak mücadelenin hakemi Zorbay Küçük olacak. Küçük’ün yardımcılığını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemiyse Yiğit Arslan olacak.

Yeni Malatyaspor takımını deplasmanda 2-0’lık skorla yenerek lider ile arasında olan puan farkını 6’ya indirerek sağlam adımlarla hedefine ilerleyen bordo-mavili ekip, Gaziantep FK’yı da mağlup ederek 5 maçtan beri devam eden yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor’un mücadeleye şu muhtemel 11’le çıkması düşünülüyor;

"Uğurcan, Kamil A., Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny"