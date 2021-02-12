İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Gaziantep FK maçında sahalara dönecek!

Trabzonspor'un Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan milli kaleci Uğurcan Çakır Gaziantep FK maçı ile sahalara geri dönüyor. Sakatlığın ciddi olmaması yöneticiler başta olmak üzere taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.

12 Şubat 2021 Cuma 22:06
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Gaziantep FK maçında sahalara dönecek!
Takip Et:

Trabzonspor’da geçirdiği sakatlıklar sonrasında sahalardan uzak kalan genç milli kaleci Uğurcan Çakır’dan müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamalarda başarılı kalecinin Gaziantep FK maçına yetişebileceği açıklandı.

Trabzonspor Malatyaspor maçında başarılı kurtarışlar yapmasına rağmen sakatlanan Uüurcan Çakır, salonda uygulanan özel tedaviler ile sağlığına kavuştu.

Sakatlık ciddi değil

Karadeniz ekibinin güçlü takımlarından Trabzonspor kalesini koruyan mili kaleci Uğurcan Çakır Malatyaspor maçında sakatlanarak maçtan alınmıştı. Yapılan açıklamalarda oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı belirtilirken Trabzonspor’un Gaziantep FK maçında forma şansı bulacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporUğurcan çakırGaziantep FKSakatlıkDönüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar kız kardeşinin doğum gününde yine sakatlandı
Neymar kız kardeşinin doğum gününde yine sakatlandı
TFF, Gençlerbirliği Beşiktaş maçının saatini de erkene aldı
TFF, Gençlerbirliği Beşiktaş maçının saatini de erkene aldı
Beşiktaşlı Francisco Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak!
Beşiktaşlı Francisco Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak!
Arda Turan, Marcao ve Etebo hakkında Fenerbahçe'den suç duyurusu!
Arda Turan, Marcao ve Etebo hakkında Fenerbahçe'den suç duyurusu!
Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başlayacak
Galatasaray Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başlayacak
Trabzonspor'da sakat Abdulkadir Parmak için özel tedavi uygulanıyor
Trabzonspor'da sakat Abdulkadir Parmak için özel tedavi uygulanıyor

Popüler Haberler

Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?
Alev Alev dizisi Hülya kimdir? Gerçek adı ne? Nurhan Özenen hakkında bilgiler
A101 20 Şubat – 27 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
3 kişilik satranç oyunu nedir? 3 kişilik satranç nasıl oynanır?
Adalet Bakanlığına 14 Bin TL Maaş İle memur alımı yapılacak!
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.