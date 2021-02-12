Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Gaziantep FK maçında sahalara dönecek!

Trabzonspor’da geçirdiği sakatlıklar sonrasında sahalardan uzak kalan genç milli kaleci Uğurcan Çakır’dan müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamalarda başarılı kalecinin Gaziantep FK maçına yetişebileceği açıklandı.
Trabzonspor Malatyaspor maçında başarılı kurtarışlar yapmasına rağmen sakatlanan Uüurcan Çakır, salonda uygulanan özel tedaviler ile sağlığına kavuştu.
Karadeniz ekibinin güçlü takımlarından Trabzonspor kalesini koruyan mili kaleci Uğurcan Çakır Malatyaspor maçında sakatlanarak maçtan alınmıştı. Yapılan açıklamalarda oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı belirtilirken Trabzonspor’un Gaziantep FK maçında forma şansı bulacağı belirtildi.
Son Güncelleme: 12.02.2021 22:06