Trabzonsporlu Djaniny'e Suudi Arabistan'dan teklif!

Trabzonspor’a katıldığı günden beri istenilen performansı veremeyen Djaniny ile ilgili yaşanan gelişmeler yönetimi mutlu etti. Trabzonspor kulübü tarafından yapılan açıklamalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in Djaniny’yle ilgilendiği açıklandı.

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak gerek antrenman gerekse maç içi performansı ile memnun olunmayan Djaniny’e talip var. Çıktığı 12 resmi maçta 1 gol kaydeden Djaniny’e Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in talip olduğu iddia edildi.

Lucescu’nun oğlu Razvan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal takımının yetkileri Djaniny için Trabzonspor’un kapısını çaldı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda oyuncu ile yollar ayrılabilir denildi.