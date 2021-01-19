Trabzonsporlu Djaniny'e Suudi Arabistan'dan teklif!

Trabzonspor’a katıldığı günden beri istenilen performansı veremeyen Djaniny ile ilgili yaşanan gelişmeler yönetimi mutlu etti. Trabzonspor kulübü tarafından yapılan açıklamalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in Djaniny’yle ilgilendiği açıklandı.
Lucescu’nun oğlu Razvan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal takımının yetkileri Djaniny için Trabzonspor’un kapısını çaldı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda oyuncu ile yollar ayrılabilir denildi.
Son Güncelleme: 19.01.2021 19:38