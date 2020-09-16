Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğenen Andy Carroll heyecan yarattı

31 yaşındaki tecrübeli golcünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Trabzonsporlu taraftarlar heyecana kapıldı. Caroll Trabzonsporlu bir taraftarın “Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon’a geliyor” şeklindeki yorumu beğendi.
Andy Carroll yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1600 gün sahalardan uzak kalmıştı. Oyuncu kariyerinde Newcastle United formasıyla en formda dönemini yaşarken, bu takımda 113 maça çıkıp 33 gol 26 asist yapma başarısı göstermişti. İngiliz oyuncu kariyeri boyunca 325 maçta 79 gol 50 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Güncelleme: 16.09.2020 18:29