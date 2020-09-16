İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı! 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı!...

Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğenen Andy Carroll heyecan yarattı

Alexander Sörloth’un takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor’da bomba bir isim gündeme geldi. Bordo mavili ekip Premier Lig’in tecrübeli golcüsü Andy Caroll ile ilgilendiği söyleniyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:29
Trabzonsporlu bir taraftarın yorumunu beğenen Andy Carroll heyecan yarattı
Takip Et:

31 yaşındaki tecrübeli golcünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Trabzonsporlu taraftarlar heyecana kapıldı. Caroll Trabzonsporlu bir taraftarın “Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon’a geliyor” şeklindeki yorumu beğendi.


Tecrübeli golcünün beğenisi kısa süre içinde fark edilirken, taraftarlar yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

Andy Carroll yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 1600 gün sahalardan uzak kalmıştı. Oyuncu kariyerinde Newcastle United formasıyla en formda dönemini yaşarken, bu takımda 113 maça çıkıp 33 gol 26 asist yapma başarısı göstermişti. İngiliz oyuncu kariyeri boyunca 325 maçta 79 gol 50 asist yapma başarısı gösterdi.



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAndy Carroll
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PSG Metz maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak
PSG Metz maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak
Orta saha transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da rota Daler Kuzyaev
Orta saha transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da rota Daler Kuzyaev
Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi yapılan antrenmanda 5 oyuncu yer almadı
Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi yapılan antrenmanda 5 oyuncu yer almadı
Galatasaray Pjaca için devreye girdi
Galatasaray Pjaca için devreye girdi
NBA'de batı konferansında Lakers'ın rakibi Denver Nuggets oldu! Denver Nuggets 104-89 Los Angeles Clippers
NBA'de batı konferansında Lakers'ın rakibi Denver Nuggets oldu! Denver Nuggets 104-89 Los Angeles Clippers
Barcelona, Şilili orta saha Arturo Vidal ile yollarını ayırıyor
Barcelona, Şilili orta saha Arturo Vidal ile yollarını ayırıyor

Popüler Haberler

Özel Üniversite 2020 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
Acil nakit 20 000 TL hızlı kredi imkanı sunan bankalar ve şartları
Gelir belgesiz acil nakit kredi imkanı sunan bankalar
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Eylül 2020
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2020
2020 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Kurumlar vergisi oranı
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Devletten maddi yardım nasıl alınır? Kimler nakit yardımı alabilir, nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler?
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 16 Eylül 2020 Çarşamba
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 13 Eylül 2020
Kpss sınavında kaç net kaç puan getirir?
Özel okul tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Meb'den 10 madde ile özel okul tercih rehberi
Tek ders sınavı nedir? Aöf tek ders sınavı ne zaman olur?
Tırnak soyulması neden olur? Tırnak soyulması nasıl engellenir?
Banka sicil affı çıkacak mı? Sicili bozuk ve hacizlik olanlara kara listeye girenlere kredi verilecek mi?
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınavda hangi tür sorular soruluyor?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Bir Bilen Bir Pişiren sunucular Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir?
Halkbank’tan 3 farklı faizsiz esnaf ve girişimci kredileri 2020 başvuru şartları
Esnaf Kefalet Kredisi için hangi evraklar gereklidir? 2020 Esnaf Kefalet Kredisinin avantajları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.