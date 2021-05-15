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Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması

Süper Lig 2020-21 sezonu oynanan final maçları ile bitirildi. Trabzonspor - Gençlerbirliği ile müsabaka sonrasında Ahmet Ağaoğlu açıklama yaptı. Transfer haberleri veren Ağaoğlu önemli isimleri söyledi. Yeni sezon öncesi güzel haberler veren başkanı taraftarları sevindirdi. İşte detaylar

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:49
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
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42.hafta Gençlerbirliği ile sahaya çıkan Trabzonspor 2-1 skor ile maçı kazandı. Maç sonu futbolcuların açıklaması sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu da konuşma yaptı.  Sözlerinde ; ‘’Nasip olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ile Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran’ın 10’una kadar onlar da imza atmış olur yeni sezona şimdiden hazırlıklar başladı’’ diyerek ifade etti.

Trabzonspor taraftarları yeni sezon gelmeden yeni isimleri duydu. Eylül ayında başlayacak Lig için hazırlıklar erkenden başladı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
TransferTrabzonFutbol
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