Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması

42.hafta Gençlerbirliği ile sahaya çıkan Trabzonspor 2-1 skor ile maçı kazandı. Maç sonu futbolcuların açıklaması sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu da konuşma yaptı. Sözlerinde ; ‘’Nasip olursa 8-10 gün içerisinde Gervinho ile Peres imzalamaya gelecek. 3 oyuncu ile daha görüşüyoruz. Haziran’ın 10’una kadar onlar da imza atmış olur yeni sezona şimdiden hazırlıklar başladı’’ diyerek ifade etti.

Trabzonspor taraftarları yeni sezon gelmeden yeni isimleri duydu. Eylül ayında başlayacak Lig için hazırlıklar erkenden başladı.