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Trabzonspor'dan ayrılık haberleri işte o 5 isim

Süper Lig’in bitmesi ile takımlardan transfer haberleri gelmesinin yanı sıra ayrılan isimler de duyuruldu. Trabzonspor bünyesinde forma giyen 5 futbolcunun sözleşmesinin bittiği ve ayrılacağı gündeme geldi. Bordo mavili kulüp yapmış olduğu transferlere adını duyururken ayrılan isimlerde merak konusu oldu. İşte Trabzonspor da sözleşmesi bitenlerin isimleri haberimizde

28 Mayıs 2021 Cuma 19:49
Trabzonspor'dan ayrılık haberleri işte o 5 isim
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Yeni sezonun heyecanı ile transfer sezonu açıldı. Trabzonspor’da sözleşmesinin bitmesi ile yollarını ayıracağı 5 isim belli oldu. Alfobe, Kamil Ahmet, Baker, Marlon ve Hosseini. Duyurulan bu isimlerin sözleşmesinin bittiği ve anlaşmanın devam etmeyeceği duyuruldu.

Trabzonspor Kulübünden beklenen açıklama geldi. ‘’2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeler sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe’ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.’’ İfade ettiler.

Ayrılıkların yanı sıra bordo mavili takım transfer işlemlerine de devam etmektedir. Resmi olarak transfer edilen isim Gervinho ve Peres oldu. Takımlar arasında rekabet yeni sezonda da devam edceği düşünülerek transfer yapılan isimlerin de üstüne yük binmektedir. Trabzonspor geçtiğimiz sezonda beklediği performansı gösteremese de gelecek sezonda yapmış olduğu transferlerle adını duyurması bekleniyor. 


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransferAyrılıkFutbol
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