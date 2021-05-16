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Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı

15 Mayıs akşamı Süper Lig’in son maçları oynanması ile Trabzonspor sıralamada 71 puan ile 4.sırada final yaptı. Transfer açıklaması sonrası beş isminde sözleşmesinin süresi dolduğu biliniyor. Bordo – mavili takımı da ayrılıklar olacak mı? Konu hakkında detaylar haberimizde

16 Mayıs 2021 Pazar 13:47
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
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Karadeniz takımı ligin son maçını Gençlerbirliği ile yaparak 2-1 maçı kazanmayı başardı. İlk 11’de yer alan Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Afobe ve yedek kulübüsün de yer alan Hosseini’nin sözleşme sürelerinin dolduğu açıklandı.

Kiralık olan Marlon, Baker ve Afobe tekrar sözleşme yenilenecek mi merak konusu oldu. Bir diğer süresi dolan futbolcu ise 29 yaşındaki Kamil Ahmet saha da sağ bek oynayarak kariyerine devam etti. Opsiyon maddesinde yer olan düzenlemeye göre  sözleşmesini 1 yıl daha uzatılacağı belirlendi.

Yetenekli topçu Baker ise tekrardan Bordo – mavili takımda bulunması için Chelsea kulübüyle görüşmeler devam etmektedir.  Genç futbolcu 26 yaşındaki İngiliz Baker orta saha da forma giyebilmeyi kabul etti.

Takımdan ayrılıklar yaşanması yerine transfer görüşmeleri de devam etmektedir. Sol bek Marlon, forvet Afobe ve stoper Hosseini ile tekrarda sözleşme yenilenmesi beklenmeyen bir durum olarak görülüyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:47
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Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonspor
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