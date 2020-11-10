Trabzonspor'da sürpriz ayrılık

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahinsını bugünKulübüne iletti. Şahin istifasında 15 Temmuz 2019 yılında aktif görevlerinden istifa ettiğine değinerek Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa ettiği bildirdi. Şahin, yeni teknik direktör ve ekibi ile yönetim kuruluna da başarılar diledi.

Haluk Şahin 15 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu görevinden istifa etmişti.