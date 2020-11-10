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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor’da sular durulmuyor. Bordo mavili ekipte Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifa etti.

10 Kasım 2020 Salı 21:16
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık
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Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifasını bugün Trabzonspor Kulübüne iletti. Şahin istifasında 15 Temmuz 2019 yılında aktif görevlerinden istifa ettiğine değinerek Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa ettiği bildirdi. Şahin, yeni teknik direktör ve ekibi ile yönetim kuruluna da başarılar diledi.

Haluk Şahin 15 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu görevinden istifa etmişti.



Son Güncelleme: 10.11.2020 21:16
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporIstifaAyrılık
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