Trabzonspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig’de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor’da sular durulmuyor. Bordo mavili ekipte Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifa etti.
10 Kasım 2020 Salı 21:16
Takip Et:
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifasını bugün Trabzonspor Kulübüne iletti. Şahin istifasında 15 Temmuz 2019 yılında aktif görevlerinden istifa ettiğine değinerek Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa ettiği bildirdi. Şahin, yeni teknik direktör ve ekibi ile yönetim kuruluna da başarılar diledi.
Haluk Şahin 15 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu görevinden istifa etmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.