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Trabzonspor'da stoper belirsizliği sürüyor! Vitor Hugo transferi askıya alındı

Trabzonspor savunma transferi konusunu bir hafta içinde bitirmek istiyor. Vitor Hugo transferini askıya alan Bordo Mavili ekip, yeni adaylar için nabız yokluyor.

28 Eylül 2020 Pazartesi 16:38
Trabzonspor'da stoper belirsizliği sürüyor! Vitor Hugo transferi askıya alındı
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Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen kadrosuna henüz bir stoper oyuncusu katamayan Trabzonspor’da, savunmayı güçlendirmek adına çalışmalar hız kazandı. Karadeniz ekibinde bir numaralı hedef olan Vitor Hugo, yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor’un vazgeçtiği bir transfer oldu. Hugo transferinden vazgeçen Trabzonspor’da savunma için yeni adaylar gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden biri Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko oldu. Oyuncu ile görüşmelere başlayan Trabzonspor yetkilileri, oyuncunun kulübü ile de bonservis pazarlığında bulunuyor.

Kulüpleri sorun yaratmıyor

Trabzonspor’un savunma konusunda görüştüğü diğer isimler ise Matt Miazga ve Marcin Kaminski isimleri oldu. Chelsea’nin formasını giyen Miazga için İngiliz ekibi zorluk yaratmazken, Stuttgart’ın oyuncusu Kaminski’de Bordo Mavili ekibe katılmaya sıcak bakıyor.



Son Güncelleme: 28.09.2020 16:38
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransferSavunma
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