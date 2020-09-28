Trabzonspor'da stoper belirsizliği sürüyor! Vitor Hugo transferi askıya alındı

Kulüpleri sorun yaratmıyor

döneminin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen kadrosuna henüz bir stoper oyuncusu katamayan’da,yı güçlendirmek adına çalışmalar hız kazandı. Karadeniz ekibinde bir numaralı hedef olan Vitor Hugo, yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor’un vazgeçtiği bir transfer oldu. Hugo transferinden vazgeçen Trabzonspor’da savunma için yeni adaylar gündeme gelmeye başladı. Bu isimlerden biri Midtjylland takımında forma giyen Erik Sviatchenko oldu. Oyuncu ile görüşmelere başlayan Trabzonspor yetkilileri, oyuncunun kulübü ile de bonservis pazarlığında bulunuyor.

Trabzonspor’un savunma konusunda görüştüğü diğer isimler ise Matt Miazga ve Marcin Kaminski isimleri oldu. Chelsea’nin formasını giyen Miazga için İngiliz ekibi zorluk yaratmazken, Stuttgart’ın oyuncusu Kaminski’de Bordo Mavili ekibe katılmaya sıcak bakıyor.