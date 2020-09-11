Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor sakatlıklarla uğraşmaya devam ediyor. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar’ın açıklamalarına göre orta sahada Trondsen, sol bekte Marlon ve sağ bek oyuncusu Pereira'nın sakatlıklarıyla olduğunu belirtti. Dünkü antrenmanda sakatlanan Trondsen için dizinin döndüğü belirtilirken ‘Futbolcumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir’ ifadelerine yer verildi.

Takıma yeni katılan Brezilyalı sol bek oyuncusu Marlon hakkında ise, ‘Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, tedavisi devam etmektedir’ açıklamaları ile transfer edilen oyuncuların uzun süre takımda olamayacaklarına dikkat çekildi.

Öte yandan Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pereira’nın da sağ diz iç yan bağlarında birinci derece zorlanma olduğu ve tedavilerine başlandığı açıklandı.

10 maçtır mağlup edilemiyor

Derbide uygulanacak taktik çalışmaları devam ediyor

Süperlig’in ilk derbisi olacak Trabzonspor – Beşiktaş maçı öncesinde 10 maçtır yenilmeyen Trabzonspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Son mağlubiyeti 10 Şubat 2019’da alan Trabzonspor’da derbiyi kazanarak lige moralli başlamak istediğini belirtti.

Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde çalışmalarına devam eden Bordo-mavili ekip teknik adam Eddie Newton’un derbi taktiğini çalışmaya devam ediyor. Hazırlıkların ilk bölümünde pas çalışması yapılırken ikinci bölümde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Sakatlıklar nedeni ile kadro değişikliği

Geçtiğimiz günlerde sakatlıklar yaşayan iki yeni transfer Marlon ve Pereira’nın yerlerine oynayacak oyuncuları halen belirlemeyen Eddie Newton antrenmanlarda ki oyuncu performanslarına göre seçim yapacağını belirtti. Derbi öncesinde oyuncularının hazır olması için elinden geleni yapan teknik adam galibiyet istediklerine dikkat çekti.

Yetersiz kaldılar

Geçen sene devre arasında takıma katılan Guilherme, Messias, Ndiaye, Da Costa ve Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna katan Trabzonspor bu oyunculardan beklediği performansı alamadı. Messias, Ndiaye ve Da Costa takımdan gitmesi için sözleşmeleri feshedilirken Guilherme ve Bilal’in durumları hala kesinleşmedi.