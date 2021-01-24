Trabzonspor'da sağ bek arayışları sürüyor!

Ara transfer döneminde eksiklerini giderebilmek için ince eleyip sık dokuyan Trabzonspor’da eksik bölge sağ bek olarak açıklandı. Sağ bek arayışlarına devam eden bordo – mavili ekibin Serkan Asan’a altenatif isimler aradığı araştırılırken öncelik Türk oyunculara verildi.

Abdullah Avcı’nın oyun sistemine uygu olan başta Türk oyuncu olmak üzere bazı isimleri yönetime bildirdiği açıklanırken defans hattının sol ve sağ bek pozisyonlarında oynayabilen Kamil Ahmet Çörekçi nedeniyle transferde acele edilmeyeceği açıklandı.