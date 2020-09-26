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Trabzonspor'da Marlon krizi çözülüyor! Yeni Malatyaspor maçına yetişebilir

Trabzonspor'da sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marlon krizi çözülüyor. Marlon'un Yeni Malatyaspor maçına yetişebileceği öğrenildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:12
Trabzonspor'da Marlon krizi çözülüyor! Yeni Malatyaspor maçına yetişebilir
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Karadeniz ekibinde sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Marlon’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Brezilyalı sol bekin Yeni Malatyaspor müsabakasına yetişeceği bekleniyor. Teknik direktör Eddie Newton hafta arasındaki antrenmanlarda 23 yaşındaki futbolcuyu as planda oynattı.

Attığı gollerle alkışları toplamayı başardı

Marlon, antrenmanlarda en fazla dikkat çeken isim olarak öne çıkıyor. Sakatlık sonrasında takıma katılan Brezilyalı bek, attığı gollerle arkadaşlarından alkış almayı başardı.



Son Güncelleme: 26.09.2020 17:12
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMarlon
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