Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün menajerinden CSKA Moskova transfer açıklamaları

Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan ve alınan karar sonrasında takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün adı CSKA Moskova ekibi ile anılmaya devam ederken Ömür’ün menajerinden resmi açıklama geldi.

Abdülkadir Ömür’ün menajeri tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte oyuncunun Rus ekibi CSKA Moskova’yaiddiaları yalanlanırken oyuncunun 1 yıl daha Trabzonspor ile sözleşmesi olduğu hatırlatıldı.

Ali Egesel açıklamalarında ‘Bunlar tamamen saçmalık ve kurgudan ibaret. Bu tip haberlere itibar etmemelisiniz.’ Açıklamalarında bulundu.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkan Abdülkadir Ömür 2 gol ve 3 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı. 21 yaşında ki yıldız oyuncunun 8,5 milyon Euro bonservisi bulunuyor.