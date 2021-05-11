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Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün menajerinden CSKA Moskova transfer açıklamaları

Kadro dışı bırakıldıktan sonra adı CSKA Moskova ile anılan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menajerinden transfer iddiaları ile ilgili resmi açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Ali Egesel transfer iddialarının yalandan ibaret olduğunun altını çizdi.

11 Mayıs 2021 Salı 18:56
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün menajerinden CSKA Moskova transfer açıklamaları
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Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan ve alınan karar sonrasında takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür’ün adı CSKA Moskova ekibi ile anılmaya devam ederken Ömür’ün menajerinden resmi açıklama geldi.

Abdülkadir Ömür’ün menajeri tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte oyuncunun Rus ekibi CSKA Moskova’ya transfer iddiaları yalanlanırken oyuncunun 1 yıl daha Trabzonspor ile sözleşmesi olduğu hatırlatıldı.

Ali Egesel açıklamalarında ‘Bunlar tamamen saçmalık ve kurgudan ibaret. Bu tip haberlere itibar etmemelisiniz.’ Açıklamalarında bulundu.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkan Abdülkadir Ömür 2 gol ve 3 asistlik performans ile takımına katkı sağlamıştı. 21 yaşında ki yıldız oyuncunun 8,5 milyon Euro bonservisi bulunuyor.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAbdülkadir ömürTransferCSKA MoskovaMenajerAçıklamaYalanlama
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