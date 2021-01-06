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Trabzonspor'da Javier Pastore bombası

Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen Trabzonspor çalışmalara başladı. İlk olarak Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i kadrosuna katan bordo mavililer son olarak Javier Pastore’yi gündemine aldı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:07
Trabzonspor'da Javier Pastore bombası
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Bordo mavili ekip orta sahada yaratıcı bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Listedeki ilk isim ise 31 yaşındaki yıldız oyuncu Javier Pastore oldu.

Yıldız oyuncu İtalyan ekibi Roma’ya transfer olduktan sonra 11 Ağustos’ta kalça ameliyatı geçirmişti. Kalça ameliyatının ardından yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak kalan Pastore’nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma kulübü oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacak.

10 numara ve sol kanatta görev yapan oyuncu Fransa Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:07
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporRomaPastore
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