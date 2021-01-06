Trabzonspor'da Javier Pastore bombası

Bordo mavili ekip orta sahada yaratıcı bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Listedeki ilk isim ise 31 yaşındaki yıldız oyuncu Javier Pastore oldu.

Yıldız oyuncu İtalyan ekibi’ya transfer olduktan sonra 11 Ağustos’ta kalça ameliyatı geçirmişti. Kalça ameliyatının ardından yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak kalan Pastore’nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Roma kulübü oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacak.

10 numara ve sol kanatta görev yapan oyuncu Fransa Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.