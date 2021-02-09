Trabzonspor'da iki oyuncu kart sınırında!

Trabzonspor’da sezona iyi başlayan defans oyuncusu Vitor Hugo Malatyaspor maçında gördüğü kart ile sınıra geldi. Maç öncesinde hali hazırda sınırda olan Edgar’da teknik direktör Abdullah Avcı’yı düşündürürken oyuncunun maçı kart görmeden tamamlaması sevindirdi.

İlerleyen günlerde Gaziantep FK ile karşılaşacak Karadeniz ekibi daha sonrasında Başakşehir ve Fenerbahçe maçları ile zor bir fikstüre girecek. Gaziantep FK maçında sarı kart sınırında olan Vitor Hugo ve Edgar için Abdullah Avcı özel bir görüşme talep ederken oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.