Trabzonspor’da gündem Carlos Bacca

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon içinde forvet hattında sorunlar yaşayan Trabzonspor, bu sezon forvet sorunu yaşamamak için oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Fotomaç gazetesinin iddiasına göre Karadeniz ekibi, Villarreal’de oynayan 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Carlos Bacca ile ilgileniyor.
Villarreal ile tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıkan Carlos Bacca, 9 gol 2 asist ile oynadı. Oyuncu daha önce Barranquilla, Junior, Minerven, Club Brugge, Sevilla ve Milan formalarını terletmişti.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:17