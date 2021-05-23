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Trabzonspor’da gündem Carlos Bacca

Süper Lig’de sezonu 4. bitirerek UEFA Konferans Ligi’ne katılan Trabzonspor’da forvet arayışları sürüyor. Bordo mavililerin gündemindeki son ismin Carlos Bacca olduğu öğrenildi.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:17
Trabzonspor’da gündem Carlos Bacca
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Süper Lig’de geçtiğimiz sezon içinde forvet hattında sorunlar yaşayan Trabzonspor, bu sezon forvet sorunu yaşamamak için oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Fotomaç gazetesinin iddiasına göre Karadeniz ekibi, Villarreal’de oynayan 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Carlos Bacca ile ilgileniyor.

Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi finali oynayacak tecrübeli forvet ile ABD ve Çin Ligi’nden bazı takımların ilgilendiği ifade ediliyor. Kolombiyalı sezon sonu itibariyle Villarreal’den ayrılacağını açıklamıştı. Trabzonspor’un Bacca’nın menajeri ile oyuncunun son durumu hakkında bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Villarreal ile tüm kulvarlarda toplamda 34 maça çıkan Carlos Bacca, 9 gol 2 asist ile oynadı. Oyuncu daha önce Barranquilla, Junior, Minerven, Club Brugge, Sevilla ve Milan formalarını terletmişti.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporCarlos BaccaTransfer
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