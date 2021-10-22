Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi Cornelius bilmecesi

Süper Lig’in 10’uncu haftasındaile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi bordo mavililerin golcüsü Andreas Conelius’un durumu merak konusu oldu. Eşinin doğumu için Trabzon’dan ayrılan golcü oyuncu henüz Trabzon’a dönmedi. Conelius’un bugün Trabzon’a gelmemesi halinde direk İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Ancak eşinin doğumunun uzaması durumunda Conelius’un Göztepe maçının kadrosuna alınmama ihtimali de bulunuyor. Conelius’un yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Nwakaeme ile Peres’in de Göztepe maçında yer alamayacağı açıklandı.