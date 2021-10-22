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Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi Cornelius bilmecesi

Trabzonspor’da Andreas Cornelius’un durumu belirsizliğini koruyor. Eşinin doğumu için giden golcü oyuncu Trabzon’a henüz dönmedi. Göztepe karşısında Cornelius’un yer alıp almayacağı merak ediliyor.

22 Ekim 2021 Cuma 16:48
Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi Cornelius bilmecesi
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Trabzonspor Süper Lig’in 10’uncu haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi bordo mavililerin golcüsü Andreas Conelius’un durumu merak konusu oldu. Eşinin doğumu için Trabzon’dan ayrılan golcü oyuncu henüz Trabzon’a dönmedi. Conelius’un bugün Trabzon’a gelmemesi halinde direk İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Ancak eşinin doğumunun uzaması durumunda Conelius’un Göztepe maçının kadrosuna alınmama ihtimali de bulunuyor. Conelius’un yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Nwakaeme ile Peres’in de Göztepe maçında yer alamayacağı açıklandı.


Son Güncelleme: 22.10.2021 16:48
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepeCornelius
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