Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka!

Yeni sezonu başlayan Süper Lig'in 6. Haftasına gelindiğinde 25 Ekim pazar günü gerçekleşecek olan derbi maçta Fenerbahçe Trabzonspor'u evinde konuk olarak ağırlayacak. Derbi maç öncesinde Trabzonspor kulübü resmi, sayfasında yaptığı açıklamada bir futbolcunun korona-virüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Karadeniz takımı bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, maçlar öncesinde futbolcu kadrolarına ,teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan testler sonucunda Trabzonsporlu bir futbolcularında korona-virüs tespit edildiğini söyledi.Covid-19 sonucu pozitif çıkan futbolcularının evde karantina altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğu eklendi.