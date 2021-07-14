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Trabzonspor'da Ekuban krizi büyüyor! Kampa katılmadı

Trabzonspor’da Caleb Ekuban krizi büyüyor. Ganalı oyuncu izin süresi bitmesine rağmen kampa katılmadı. Bordo mavili yönetim oyuncunun takım içindeki sorunlarına çözüm arıyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:33
Trabzonspor'da Ekuban krizi büyüyor! Kampa katılmadı
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Trabzonspor’un 27 yaşındaki Ganalı yıldızı Caleb Ekuban kendisine verilen izin süresinin bitmesine rağmen kampa katılmadı. Ganalı oyuncu daha öncede ayrılmak istemesi nedeniyle takım içerisinde sorun yaşıyordu. Kulüpte büyük bir rahatsızlık oluşurken 1 yıl sözleşmesi kalan Ekuban’dan 5-6 milyon Euro gelir elde etmek isteyen bordo mavililere şu ana kadar tek teklif Genoa’dan 2 milyon Euro olarak geldi.

Ekuban 2018 yılında Trabzonspor’a Leeds United’dan transfer olmuştu. O gün piyasa değeri 500 bin Euro olan Ganalı oyuncu Karadeniz ekibinde gösterdiği çıkışla değerini 7 milyon Euro seviyesine çıkarmıştı. Ekuban Trabzonspor formasıyla 3 sezonda 83 maça çıkarken bu maçlarda 20 gol 12 asist yapma başarısı gösterdi.


Son Güncelleme: 14.07.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
EkubanTrabzonspor
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