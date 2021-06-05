Trabzonspor’da Danny Rose fırsatı

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi’nde oynayacak olan Trabzonspor, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için tüm gücüyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili yönetimin listesinde alan oyunculardan olan Danny Rose’un Tottenham ile olan sözleşmesi İngiltere’de sezonun sona ermesi ile beraber bitti. Tottenham, 30 yaşındaki sol bek oyuncusu ile yeni kontrat yapılmayacağını açıkladı.

Rose’un serbest kalmasıyla beraber Trabzonspor’un süratle oyuncuyu transfer etmek için çalışmalara başlayacağı ifade ediliyor. 30 yaşındaki oyuncuyu henüz hiçbir takımın istememesi üzerine yönetimin bir an önce bu transferi sonuçlandırmak istediği öğrenildi.

Bu sezon kuzey Londra ekibiyle ligde oynadığı maçlarda 1 asistlik performans gösteren oyuncu, daha önce Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle formalarını giymişti.