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Trabzonspor’da Biglia transferinde devreye girdi!

Transfer dönemine çok hızlı giriş yapan Trabzonspor Sosa gittikten sonra orta alanda boşalan pozisyon için rotayı lider merkez oyuncu Biglia’ya çevirdi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:29
Trabzonspor’da Biglia transferinde devreye girdi!
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Yeni sezona oturan kadrosu ve oyunuyla mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor’da hedef Lucas Biglia. 35 Yaşına gelen Arjantinli isim geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maça çıkmıştı. Çıktığı maçlarda 3 gol ve 2 asist ile oynayan Biglia için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.

Fener’de devredeydi

35 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Sarı Lacivertlilerde konuşuluyor. İki takımın da oyuncu için devrede. Bakalım Lucas Biglia seneye hangi takımda oynayacak...


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
TransferKaragümrükBigliaTrabzonsporFenerbahçe
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