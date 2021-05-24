Trabzonspor’da Biglia transferinde devreye girdi!

Yeni sezona oturan kadrosu ve oyunuyla mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor’da hedef Lucas Biglia. 35 Yaşına gelen Arjantinli isim geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 35 maça çıkmıştı. Çıktığı maçlarda 3 gol ve 2 asist ile oynayan Biglia için Trabzonspor’un nabız yokladığı öğrenildi.

Fener’de devredeydi

35 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Sarı Lacivertlilerde konuşuluyor. İki takımın da oyuncu için devrede. Bakalım Lucas Biglia seneye hangi takımda oynayacak...