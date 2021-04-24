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Trabzonspor'da Bakastas'ın yokluğunda ilk 11'de ki isim belli oldu!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas'ın kart cezası nedeniyle forma giyememesi sonrasında ilk 11'de görev alacak isim açıklandı. Açıklamalar sonrasında Bordo - mavili taraftarlar araştırmalarına hız verdi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:49
Trabzonspor'da Bakastas'ın yokluğunda ilk 11'de ki isim belli oldu!
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Trabzonspor’un transfer ettikten sonra en fazla güvendiği isimlerden birisi olan Bakasetas Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Geçmiş maçta gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Bakasetas’ın forma giyememesi sonrasında Yusuf Sarı’nın ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Yunan yıldız Bakasetas’ın yokluğunda Yusuf Sarı’yı ilk 11’de kullanmak istiyor. Ekuban’ı forvet arkasına çekerek boşluğu doldurmak isterken Yunus Mallı’nın sakatlığı üzerine Abdülkadir Parmak’ın Abdullah Avcı kararı ile kadro dışı bırakılması sonrasında kadro düzenlemekte sorun yaşıyor.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBakasetasCezasıYusuf SarıIlk 11
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