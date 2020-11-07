Trabzonspor'da Alanyaspor maçı öncesi gözler Anthony Nwakaeme'ye çevrildi

Bordo mavili ekibin bu sezonki 9 golünün 4’ünü atan Nijeryalı yıldız oyuncu geçen hafta Kasımpaşa karşısında sahadan alınmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun hafta içi yapılan testlerinden kasık sakatlığının olduğu tespit edilirken, sağlık ekibi seferber oldu.

Yıldız oyuncu kritik Alanyaspor maçı öncesi takım kadrosunda yer aldı ve Alanya’ya gitmişti. Yoğun bir tedavi süreci geçiren oyuncunun çok yüksek ihtimalle Alanyaspor maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak kesin karar maç saatinde belli olacak.