Trabzonspor'da Afobe ve Baker'e yeni görev!

Trabzonspor’da yapılan transferlerin sakatlık yaşaması ve ligde alınan olumsuz sonuçlar sonrasında teknik direktör Eddie Newton ipleri eline aldı.

Ligin yeni haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton yeni transferve Bkaer ile özel görüşme yaptığı belirtildi.

İki futbolcuyu takımın bel kemiği haline getirmek isteyen Newton Afobe’nin gol bölgesinde hareketli oynamasını ve pozisyonları koklamasını talep ederken Baker’e ise orta sahada topu ileriye taşı ve Afobe’yi oynat dediği belirtildi.

Takıma katıldıkları ilk hafta Denizlispor karşılaşmasında büyük beğeni toplayan Afobe ve Baker ikilisi gol yollarında Trabzonspor’un elini güçlendiriyor.