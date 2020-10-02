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Trabzonspor'da Afobe ve Baker'e yeni görev!

Trabzonspor'da alınan sonuçlar sonrasında teknik direktör Eddie Newton yeni transferler Afobe ve Baker ile özel görüşme düzenledi. Görüşmede oyunculara talimat veren Newton takımı iki oyuncunun omuzlarına yükledi.

02 Ekim 2020 Cuma 20:26
Trabzonspor'da Afobe ve Baker'e yeni görev!
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Trabzonspor’da yapılan transferlerin sakatlık yaşaması ve ligde alınan olumsuz sonuçlar sonrasında teknik direktör Eddie Newton ipleri eline aldı.


Ligin yeni haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton yeni transfer Afobe ve Bkaer ile özel görüşme yaptığı belirtildi.

İki futbolcuyu takımın bel kemiği haline getirmek isteyen Newton Afobe’nin gol bölgesinde hareketli oynamasını ve pozisyonları koklamasını talep ederken Baker’e ise orta sahada topu ileriye taşı ve Afobe’yi oynat dediği belirtildi.

Takıma katıldıkları ilk hafta Denizlispor karşılaşmasında büyük beğeni toplayan Afobe ve Baker ikilisi gol yollarında Trabzonspor’un elini güçlendiriyor.



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:26
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Anahtar Kelimeler:
AfobeBakerEddie NewtonTalimatTrabzonspor
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