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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da beklenmedik olaylar meydana geldi. Teknik patron Abdullah Avcı, orta sahada forma giyen Abdülkadir Parmak'ı kadronun dışında bıraktı.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:46
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı!
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Süper Lig’de üst üste meydana gelen kadro dışı ve sözleşme fesihleri kararına Trabzonspor da katıldı. Teknik adam Abdullah Avcı, orta sahanın önemli oyuncularından Abdülkadir Parmak’ı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Yer alan bilgilere göre; Galatasaray karşılaşmasında sahada olamayan 26 yaşındaki orta saha futbolcusu, disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı kaldı. Son gerçekleştirilen antrenmanda da bulunmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki aşamalarda ekipten ayrı olarak çalışmalarını sürdürmesi düşünülüyor.

Galatasaray karşılaşmasında teknik ekibin oyunda görmeyi düşündüğü Abdülkadir Parmak’ın bunu reddettiği söyleniyor. Bu sezon 26 karşılaşmada yer alan ve herhangi bir skora da katkısı olmayan Abdülkadir Parmak, son olarak 35. haftada Hatayspor mücadelesinde forma giymişti.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:46
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAbdülkadir ParmakAbdullah Avcı
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