Trabzonspor’da 5 oyuncu takımdan ayrılacak

Süper Lig’de Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek sezonu 71 puan ile 4. Basamakta tamamladı. Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer alan Baker, Kamil Ahmet, Marlon ile maça sonradan dahil olan Afobe ve maçı yedek olarak tamamlayan Hosseini’nin kontratları sezonun bitmesi ile sona erdi. Bu oyunculardan Kamil Ahmet ve Baker ile yola devam edileceği öğrenildi. Oyuncular Afobe, Hosseini ve Marlon’un bordo mavili takımın gelecek planlarında yer almadığı bildirildi.
Baker ligde Trabzonspor ile 36 maçta, Kamil Ahmet Çörekçi ise 30 maçta kadroda yer aldı.
Son Güncelleme: 16.05.2021 13:38