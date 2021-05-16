Trabzonspor’da 5 oyuncu takımdan ayrılacak

Süper Lig’de Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek sezonu 71 puan ile 4. Basamakta tamamladı. Gençlerbirliği maçında ilk 11’de yer alan Baker, Kamil Ahmet, Marlon ile maça sonradan dahil olan Afobe ve maçı yedek olarak tamamlayan Hosseini’nin kontratları sezonun bitmesi ile sona erdi. Bu oyunculardan Kamil Ahmet ve Baker ile yola devam edileceği öğrenildi. Oyuncular Afobe, Hosseini ve Marlon’un bordo mavili takımın gelecek planlarında yer almadığı bildirildi.

Karadeniz ekibinin Baker için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea ile görüşmelere devam ettiği belirtilirken, Kamil Ahmet Çörekçi’nin sözleşmesinde bulunan opsiyon kullanılarak 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1 yıl daha devam etmeyi planladığı tahmin ediliyor.

Baker ligde Trabzonspor ile 36 maçta, Kamil Ahmet Çörekçi ise 30 maçta kadroda yer aldı.