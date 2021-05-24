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Trabzonspor’a Seferoviç önerisi

Trabzonspor’da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar devam ediyor. Bordo mavililer, özellikle forvet hattındaki krizi çözmeye çalışırken Nweakaeme’nin menajeri Ramadani, Karadeniz ekibine Benfica’nın futbolcusu Haris Seferoviç’i önerdi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:31
Trabzonspor’a Seferoviç önerisi
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Trabzonspor’da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan takımdaki bazı oyuncuların geleceği merak ediliyor. Bu oyunculardan Nijeryalı Anthony Nweakaeme ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor. Avcı, başkan Ahmet Ağaoğlu’na Nweakaeme ile yola devam etmek istemediğini bildirdi. Bunun üzerine Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncunun menajeri Fali Ramadani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ağaoğlu, Ramadani’ ye tecrübeli oyuncuyu Halil Akbunar veya Edin Visca transferlerinde takas olarak kullanmak istediklerini iletti. Ramadani, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği oyuncusu için takas durumunun gerçeklememesi durumunda 4 milyon Euro tutarında bir bonservis bedeli isteyecek.

Ramadani, Trabzonspor tarafına sürpriz bir oyuncu önerisinde de bulundu. Menajer, Benfica’nın forveti Haris Seferoviç’i bordo mavililere önerdi. Bosna-Hersek asıllı İsviçreli oyuncu, sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Karadeniz ekibine bonservissiz ve düşük maaş oynayacak.

Fali Ramadani, Trabzonspor’un Seferoviç’i istemesi halinde takıma gelmesi için tecrübeli forveti ikna edebileceğini belirtti.

İsviçreli forvet, Benfica ile bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 22 gol ve 7 asist ile oynadı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:31
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Anahtar Kelimeler:
Anthony NweakaemeTrabzonsporTransferHaris Seferoviç
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