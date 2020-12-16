Trabzonspor'a Adana Demirspor soku! Türkiye Kupası'na veda etti

Türkiye Kupası 5. Turu'nda son şampiyon olan Trabzonspor kendi evinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’u ağırladı. Büyük bir heyecanla başlayan maç Medical Park Stadı'nda başladı.90 dakika Trabzonspor büyük yenilerek bir şok yaşamak üzereyken, uzatma dakikalarında atılan gol ile normal sürede maç 2-2 sonuç ile son buldu.

Normal dakikasında 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarını Adana Demirspor maçı 4-3 kazanarak son 16 ya kalan takımlar arasına adını yazdırabildi.

Adana Demirspor'a galibiyetin kapılarını açan iki gol 47. dakikada Yunus Akgün ile 79. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.

VITOR HUGO'DAN 2 GOL

Trabzonspor'un sayılarını 55 ve 90+3. dakikalarda Vitor Hugo topu ağlarla birleştirerek kaydetti. Eşitliğin olduğu maçta sonucu belirleyecek olan penaltılarda Trabzonspor 90+9. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda da topun başına gelen Lewis Baker, kaleci Vedat'ı geçemedi.

Penaltı pozisyonunda Rassoul ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı ve Adana Demirspor uzatma bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

SERİ PENALTI ATIŞLARI

Adana Demirspor'da penaltılarda Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz Gökhan İnler ve Tayyib golleri atarken Pa Dibba penaltıyı kaçıran isim oldu.

ABDULLAH AVCI İLE 5'TE 2

Trabzonspor bu maçı kaybederek Abdullah Avcı ile çıktığı yolda 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak son maçında yenilmiş oldu. Karadenizli bordo-mavili takım Türkiye Kupası hikayesinde bu sefer son 32'de tamamlamış oldu.

