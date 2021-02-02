Trabzonspor'a Abdülkadir Parmak'tan kötü haber!

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbi müsabakasının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan alınan Abdülkadir Parmak’tan kötü haber geldi. Trabzonspor sağlık heyeti tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamalarda Abdülkadir Parmak’ın sol arka adalesinde kas yırtılması olduğu açıklanırken kulüpten yapılan açıklamada; "Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Parmak için çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." Denildi.