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Trabzonspor'a Abdülkadir Parmak'tan kötü haber!

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Parmak ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Sakatlığının neticesi açıklanan Abdülkadir Parmak'ın sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

02 Şubat 2021 Salı 22:27
Trabzonspor'a Abdülkadir Parmak'tan kötü haber!
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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbi müsabakasının ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan alınan Abdülkadir Parmak’tan kötü haber geldi. Trabzonspor sağlık heyeti tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamalarda Abdülkadir Parmak’ın sol arka adalesinde kas yırtılması olduğu açıklanırken kulüpten yapılan açıklamada; "Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Parmak için çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." Denildi.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporDerbiAbdülkadir ParmakSakatlıkAçıklama
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