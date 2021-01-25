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Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı kadroya katmak istiyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da hedef Yusuf Erdoğan olarak açıklandı. Kasımpaşa'ya teklif yapacağını açıklayan Karadeniz ekibinin ilerleyen günlerde transferi sonlandırması bekleniyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:27
Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı kadroya katmak istiyor!
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Ara transfer döneminde eksiklerini tamamlayarak ligin ikinci yarısına hazır bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor eksik bölgelere takviye yapmaya devam ediyor. Radarına Kasımpaşa’da forma giyen Yusuf Erdoğan’ı alan Trabzonspor resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Hem kanatlarda hem de beklerde görev alabilen Erdoğan için teklif yapılmaya hazırlanılırken Abdullah Avcı’nın oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Yusuf Erdoğan’da Trabzonspor forması giymek istediğini açıklarken Kasımpaşa’nın teklifi nasıl değerlendireceği merak ediliyor. Oyuncu takası artı para teklif etmeyi düşünen Trabzonspor ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunacak.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşaYusuf ErdoğanTransfer
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