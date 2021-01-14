Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor

Sezonun ilk devresinde istenilen performansı sergileyemeyen ve zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor göreve Abdullah Avcı’nın gelmesiyle toparlanmaya başladı. Bordo mavililer devre arasında yapılacak takviyelerle yeniden zirvenin ortağı olmak istiyor.

Bordo mavili yönetim transfer çalışmaları kapsamında alt yapısında yetişen eski oyuncusu’ı gündemine aldı. 2017 yılında takımdan ayrılan Yusuf Erdoğan’ın yeniden takıma katılması için takas yöntemi gündemde.

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan’ın transferi için Trabzonspor Diabate, Hüseyin Türkmen ve Pereira başta olmak üzere bazı isimleri takasta kullanmak istiyor.

Yusuf Erdoğan sezonun ilk yarısında çıktığı 15 lig maçında 4 gol 3 asist yapma başarısı göstermişti. Öte yandan Yusuf’un da eski takımına dönmek istediği söyleniyor.