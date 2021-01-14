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Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor

Trabzonspor transferde gaza bastı. Bordo mavili yönetim alt yapısında yetişen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ı gündemine aldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:21
Trabzonspor, Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor
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Sezonun ilk devresinde istenilen performansı sergileyemeyen ve zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor göreve Abdullah Avcı’nın gelmesiyle toparlanmaya başladı. Bordo mavililer devre arasında yapılacak takviyelerle yeniden zirvenin ortağı olmak istiyor.

Bordo mavili yönetim transfer çalışmaları kapsamında alt yapısında yetişen eski oyuncusu Yusuf Erdoğan’ı gündemine aldı. 2017 yılında takımdan ayrılan Yusuf Erdoğan’ın yeniden takıma katılması için takas yöntemi gündemde.

Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan’ın transferi için Trabzonspor Diabate, Hüseyin Türkmen ve Pereira başta olmak üzere bazı isimleri takasta kullanmak istiyor.

Yusuf Erdoğan sezonun ilk yarısında çıktığı 15 lig maçında 4 gol 3 asist yapma başarısı göstermişti. Öte yandan Yusuf’un da eski takımına dönmek istediği söyleniyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYusuf Erdoğan
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