Trabzonspor, Yunus Mallı'ya yeni bir teklif yapacak

Sezon başında transfer edilmek istenen ancak kulübü Wolfsburg ile anlaşma sağlanamayan Yunus Mallı, devre arasında yeniden Trabzonspor’un gündemine gelmişti. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanmazken, Abdülkadir Ömür’ün sakatlanmasının ardından bordo mavili yöneticiler 28 yaşındaki oyuncuya yeni bir teklif yapma kararı aldı.
Öte yandan EURO 2020 kadrosunda yer almak isteyen Yunus Mallı, oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulübü Wolfsburg’a iletmişti. Milli oyuncu Trabzon’a gelmeye de sıcak bakıyor.
Son Güncelleme: 28.01.2021 01:15