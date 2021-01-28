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Trabzonspor, Yunus Mallı'ya yeni bir teklif yapacak

10 numara arayışlarını sürdüren Trabzonspor daha önce anlaşamadığı Yunus Mallı’ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 01:15
Trabzonspor, Yunus Mallı'ya yeni bir teklif yapacak
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Sezon başında transfer edilmek istenen ancak kulübü Wolfsburg ile anlaşma sağlanamayan Yunus Mallı, devre arasında yeniden Trabzonspor’un gündemine gelmişti. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanmazken, Abdülkadir Ömür’ün sakatlanmasının ardından bordo mavili yöneticiler 28 yaşındaki oyuncuya yeni bir teklif yapma kararı aldı.

Karadeniz temsilcisi Yunus’a yıllık 1.2 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif yapacak. Öte yandan sezon sonunda Wolfsburg ile sözleşmesi bitecek olan oyuncu için bonservis ödenmeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği 10 numaraya 3.5 yıllık sözleşme teklif edilecek. Avcı, kendi döneminde milli takıma davet ettiği oyuncuyla özel bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi.

Öte yandan EURO 2020 kadrosunda yer almak isteyen Yunus Mallı, oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulübü Wolfsburg’a iletmişti. Milli oyuncu Trabzon’a gelmeye de sıcak bakıyor.



Son Güncelleme: 28.01.2021 01:15
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Anahtar Kelimeler:
Yunus MallıTrabzonspor
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