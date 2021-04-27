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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Nijeryalı gol kralı Simy için kesenin ağzı açıldı

2020-2021 sezonunun sonuna doğru gelirken Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarına başladığı söyleniyor. Nijeryalı gol kralı Simy için kesenin ağzı açıldı. Bordo - mavililer gol kralları listesinde 4.sırada yer alan genç futbolcu için transfer görüşmelerine başladı.

27 Nisan 2021 Salı 13:37
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Nijeryalı gol kralı Simy için kesenin ağzı açıldı
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni transferler için çalışmalara başlayan dört büyüklerin bordo-mavili takımı son olarak gözünü Nijeryalı bir futbolcuya dikti. Trabzonspor’un, Crotone’nin başarılı futbolcusu Simy’ i kadrosuna dahil etmek için uğraştığı konuşulanlar arasında.

Trabzonspor gözünü Nijeryalı Simy’e dikti!

Futbol camiasında son dönemde yeni transfer haberleri hızla dolaşmaya devam ediyor.Son olarak Trabzonspor’un yeni sezon transfer hazırlıkları yaptığı edinilen bilgiler arasında. Nijeryalı golcü Simy için hazırlıklara başlayan bordo-kırmızılıların Crotone takımıyla görüşmelere başladı. İddialara göre Simy’i Trabzonspor’a öneren kişinin Nwakaeme olduğu söyleniyor. Ronaldo,Lukau ve Muriel’den sonra gol kralı listesinde 4.olarak yer alan genç futbolcu için Trabzonspor’un İtalyan kulübü Crotene ile transfer görüşmeleri yaptığı söyleniyor. Gol kralı Simy için Crotene 5 milyon Euro istiyor. Nijeryalı genç gol kralı bu yıl içinde Crotone forması ile 19 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Transfer gelişmelerini futbolseverler merakla bekliyor.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 13:37
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransferSimyNijeryaGol Kralı
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