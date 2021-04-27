Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Nijeryalı gol kralı Simy için kesenin ağzı açıldı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yeni transferler için çalışmalara başlayan dört büyüklerin bordo-mavili takımı son olarak gözünü Nijeryalı bir futbolcuya dikti. Trabzonspor’un, Crotone’nin başarılı futbolcusu Simy’ i kadrosuna dahil etmek için uğraştığı konuşulanlar arasında.

Trabzonspor gözünü Nijeryalı Simy’e dikti!

Futbol camiasında son dönemde yeni transfer haberleri hızla dolaşmaya devam ediyor.Son olarak Trabzonspor’un yeni sezon transfer hazırlıkları yaptığı edinilen bilgiler arasında. Nijeryalı golcü Simy için hazırlıklara başlayan bordo-kırmızılıların Crotone takımıyla görüşmelere başladı. İddialara göre Simy’i Trabzonspor’a öneren kişinin Nwakaeme olduğu söyleniyor. Ronaldo,Lukau ve Muriel’den sonralistesinde 4.olarak yer alan genç futbolcu için Trabzonspor’un İtalyan kulübü Crotene ile transfer görüşmeleri yaptığı söyleniyor. Gol kralı Simy için Crotene 5 milyon Euro istiyor. Nijeryalı genç gol kralı bu yıl içinde Crotone forması ile 19 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Transfer gelişmelerini futbolseverler merakla bekliyor.