Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına 3 eksikle çıkacak!

Trabzonspor, Süper Lig 24. haftada deplasmanda yarın mücadele edeceği Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya’ya harekete geçti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik patron Abdullah Avcı yönetiminde maçın son antrenmanını düzenleyen bordo-mavili ekip, ısınma hareketleri sonrasında dar alanda pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenman sonrasında Trabzonspor, THY'ye ait özel uçak ile Malatya'ya uçtu.
Trabzonspor'un 23 kişilik kadrosunda bulunan futbolcular şu şekilde:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Baker, Berat Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.