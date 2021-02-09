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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına 3 eksikle çıkacak!

Son 7 maçında kayıp vermeden devam eden Trabzonspor, bu serisini devam ettirmek istiyor. Son olarak Denizlispor'u evinde mağlup eden bordo-mavili ekip, Malatyaspor karşılaşmasında bulunan futbolcuları açıkladı.

09 Şubat 2021 Salı 22:36
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına 3 eksikle çıkacak!
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Trabzonspor, Süper Lig 24. haftada deplasmanda yarın mücadele edeceği Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya’ya harekete geçti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik patron Abdullah Avcı yönetiminde maçın son antrenmanını düzenleyen bordo-mavili ekip, ısınma hareketleri sonrasında dar alanda pas ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman sonrasında Trabzonspor, THY'ye ait özel uçak ile Malatya'ya uçtu.

Sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Anders Trondsen deplasmanda karşılaşılacak olan mücadelenin kadrosunda bulunmuyor.

Trabzonspor'un 23 kişilik kadrosunda bulunan futbolcular şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Baker, Berat Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:36
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Anahtar Kelimeler:
MalatyasporMalatyaTrabzonspor
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