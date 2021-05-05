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Trabzonspor yeni golcüsünü Çin'de buldu!

Hücum hattındaki eksikler nedeniyle gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor lig bitmeden golcü arayışına başladı. Aradığı yıldız golcüyü Çin'de bulan Trabzonspor Brezilyalı golcü için teklif yapmaya hazırlanıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:02
Trabzonspor yeni golcüsünü Çin'de buldu!
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Süper Lig’in bitmesine sayılı maçlar kala takımlar gelecek sezon planlamalarına başladı. Hücum hattında ki eksikliğin farkında olan Trabzonspor ise araştırmalarına hız verdi. Bordo Mavili ekip için ortaya atılan iddialarda Çin takımında forma giymesine rağmen sezon sonunda ayrılma kararı alan Tiquinho Soares için harekete geçildiği belirtildi.

3.5 yıl boyunca Porto forması giyen ve kariyerinde toplam 65 gol atan 30 yaşında ki Brezilyalı forvet oyuncusu için harekete geçen Trabzonspor oyuncu ile biran önce anlaşmak istiyor.

Trabzonspor’un yeni golcü

Oyuncuyu alabilmek için iyi bir teklif yapmak isteyen Trabzon ekibi imza parası ve bonuslar ile birlikte oyuncunun reddedemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Oyuncu ile kısa sürede prensip anlaşmasına varıldığı takdirde sezon biter bitmez oyuncuyu Trabzon’a getirmek isteyen yönetim oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:02
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporForvetGolcüÇinBulundu
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