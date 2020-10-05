Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Geçen sezon stoper bölgesinde yaşadığı sorunları gidermek isteyen Trabzonspor transferin son gününde Vitor Hugo’yu transfer etti. Bordo mavili yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuyu transferin son gününde açıkladı.
Öte yandan Trabzonspor Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya ilk üç yılda 1 milyon 350 bin Euro verirken, dördüncü yılda 1 milyon 400 bin Euro maaş ödeyecek. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin devam edeceği her yıl için oyuncunun menajerlerine maaşın %10’u kadar ücret ödenecek.
Son Güncelleme: 05.10.2020 21:41