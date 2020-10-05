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Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer sezonunun son gününde Trabzonspor, stoper bölgesine Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo’yu transfer etti. Bordo mavililer 29 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 21:41
Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Geçen sezon stoper bölgesinde yaşadığı sorunları gidermek isteyen Trabzonspor transferin son gününde Vitor Hugo’yu transfer etti. Bordo mavili yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuyu transferin son gününde açıkladı.


Kulübün resmi intenet sitesinden Brezilyalı oyuncunun transfer maliyeti açıklandı. Bordo mavililer Palmeiras Kulübüne Vitor Hugo için 3 milyon 200 bin Euro öderken, bu ücret 4 taksitle verilecek.

Öte yandan Trabzonspor Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya ilk üç yılda 1 milyon 350 bin Euro verirken, dördüncü yılda 1 milyon 400 bin Euro maaş ödeyecek. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin devam edeceği her yıl için oyuncunun menajerlerine maaşın %10’u kadar ücret ödenecek.



Son Güncelleme: 05.10.2020 21:41
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporVitor Hugo
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