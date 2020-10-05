Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Geçen sezon stoper bölgesinde yaşadığı sorunları gidermek isteyen Trabzonspor transferin son gününde Vitor Hugo’yu transfer etti. Bordo mavili yönetim uzun süredir görüşme halinde olduğu oyuncuyu transferin son gününde açıkladı.

Kulübün resmi intenet sitesinden Brezilyalı oyuncunun transfer maliyeti açıklandı. Bordo mavililer Palmeiras Kulübüne Vitor Hugo için 3 milyon 200 bin Euro öderken, bu ücret 4 taksitle verilecek.

Öte yandan Trabzonspor Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya ilk üç yılda 1 milyon 350 bin Euro verirken, dördüncü yılda 1 milyon 400 bin Euro maaş ödeyecek. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin devam edeceği her yıl için oyuncunun menajerlerine maaşın %10’u kadar ücret ödenecek.