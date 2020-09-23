Trabzonspor Victor Hugo transferini bitiriyor

Stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşayan bordo mavililer savunmaya lider bir oyuncuyu transfer etmek istiyordu. Transfer listesinde ilk sırada yer alan Victor Hugo için yoğun mesai harcayan yönetim oyuncunun kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı.

4 senelik imza

Sol ayağı raket gibi

Palmeiras kulübüne ilk olarak 2 yıllık kiralama teklifi sunanbu teklifin kabul edilmemesinin ardından yönetim bonservis pazarlıklarına başladı ve sonunda kulüpte anlaşmaya vardı. Bordo mavililer oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu lider bir savunma oyuncusu olmanın yanı sıra takımı defanstan hücuma çıkarmakta da oldukça başarılı. Sol ayaklı oyuncu kısa ve uzun pasları etkili şekilde verebiliyor.