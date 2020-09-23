Trabzonspor Victor Hugo transferini bitiriyor

Stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşayan bordo mavililer savunmaya lider bir oyuncuyu transfer etmek istiyordu. Transfer listesinde ilk sırada yer alan Victor Hugo için yoğun mesai harcayan yönetim oyuncunun kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı.
4 senelik imza
Sol ayağı raket gibi
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu lider bir savunma oyuncusu olmanın yanı sıra takımı defanstan hücuma çıkarmakta da oldukça başarılı. Sol ayaklı oyuncu kısa ve uzun pasları etkili şekilde verebiliyor.
Son Güncelleme: 23.09.2020 19:08