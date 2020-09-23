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Trabzonspor Victor Hugo transferini bitiriyor

Trabzonspor’da stoper transferi bitiyor. İki sezondur stoper bölgesinde sorun yaşayan bordo mavili ekip 29 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı. Oyuncunun kulübü Palmeiras ile yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:08
Trabzonspor Victor Hugo transferini bitiriyor
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Stoper bölgesinde büyük sorunlar yaşayan bordo mavililer savunmaya lider bir oyuncuyu transfer etmek istiyordu. Transfer listesinde ilk sırada yer alan Victor Hugo için yoğun mesai harcayan yönetim oyuncunun kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı.

4 senelik imza


Palmeiras kulübüne ilk olarak 2 yıllık kiralama teklifi sunan Trabzonspor bu teklifin kabul edilmemesinin ardından yönetim bonservis pazarlıklarına başladı ve sonunda kulüpte anlaşmaya vardı. Bordo mavililer oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sol ayağı raket gibi

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu lider bir savunma oyuncusu olmanın yanı sıra takımı defanstan hücuma çıkarmakta da oldukça başarılı. Sol ayaklı oyuncu kısa ve uzun pasları etkili şekilde verebiliyor.



Son Güncelleme: 23.09.2020 19:08
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HugoTrabzonspor
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