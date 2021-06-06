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Trabzonspor transferler görüşmeleri için Bursaspor'da

Futbolda yeni sezonun transfer işlemleri için hazırlıklar devam ediyor. Trabzonspor’da transfer isimleri belirlenmeye başladı. Bordo mavili takım Bursaspor’da forma giyen genç futbolcu Batuhan Kör ve Emirhan Aydoğan ile görüşmeler yapılacağı duyuruldu. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 15:56
Trabzonspor transferler görüşmeleri için Bursaspor'da
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Trabzonspor transfer görüşmelerine başladı. Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör için görüşme yapmak isteyen bordo mavililer Bursaspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor sadece ilk 11 için değil ileriye yönelik yatırım yapmak için genç futbolculara gidiyor. Bursaspor’un gözde oyuncularından olan Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör Trabzonspor’un gözleri bu iki genç futbolcunun üzerinde. Yapılacak transferler için Bursaspor başkanlık seçimi beklemişti. Sonuçlanan başkanlık seçimi sonrası ilk atak Trabzonspor’dan geldi.

23 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Aydoğan, orta saha oyuncusudur. Geçen sezon 30 maçta forma giyen Aydoğan 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Trabzon doğumlu Batuhan Kör, hem forvet hem de kanatta kendini gösteriyor. 20 yaşındaki Batuhan Kör ise lig de 33 maça çıkarak 11 gol atarak adını duyurdu.


Son Güncelleme: 06.06.2021 15:56
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor TransferEmirhan Aydoğan TransferiBatuhan Kör Transferi
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