Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose'a kancayı taktı!

Ligin ikinci yarısında yükselme yaşamak isteyen ve ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamak isteyen Trabzonspor aradığı oyuncuyu Premier Ligde buldu. Ara transfer dönemini hızlı ve eksikleri tamamlamakla geçirmek isteyen Trabzonspor Tottenham’da forma giyen Danny Rose ile ilgilendiğini ve temasa geçtiğini açıkladı.

Kadrosuna katmak için İngiliz devi ile görüşme sağlayan Trabzonspor 30 yaşında ki İngiliz futbolcu geçmiş dönemlerde Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United takımlarında gösterdiği performanslar sonrasında Tottenham’a transfer olmuştu.