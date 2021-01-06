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Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose'a kancayı taktı!

Ara transfer dönemine eksiklerini tamamlayarak girmek ve ligin ikinci yarısında şampiyonluk parolası ile devam etmek isteyen Trabzonspor, Tottenham'da forma giyen 30 yaşındaki Danny Rose'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:00
Trabzonspor, Tottenham forması giyen Danny Rose'a kancayı taktı!
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Ligin ikinci yarısında yükselme yaşamak isteyen ve ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamak isteyen Trabzonspor aradığı oyuncuyu Premier Ligde buldu. Ara transfer dönemini hızlı ve eksikleri tamamlamakla geçirmek isteyen Trabzonspor Tottenham’da forma giyen Danny Rose ile ilgilendiğini ve temasa geçtiğini açıkladı.

Kadrosuna katmak için İngiliz devi ile görüşme sağlayan Trabzonspor 30 yaşında ki İngiliz futbolcu geçmiş dönemlerde Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United takımlarında gösterdiği performanslar sonrasında Tottenham’a transfer olmuştu.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 10:00
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTransferTottenhamDanny Rose
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