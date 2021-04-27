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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Abdullah Avcı’nın serum tedavisi başlanırken, Trabzonspor kulübü A takım bünyesinde bir idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

27 Nisan 2021 Salı 00:38
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı!
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Trabzonspor’un 2-0 galip geldiği Fatih Karagümrük maçından sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı ağır gribal enfeksiyona yakalandı. 61 Saat’in haberine göre, Abdullah Avcı, ağırlarının devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucunda bugün yapılan Göztepe maçı antrenmanına katılamadı. Hastaneye kaldırılarak serum takılan Abdullah Avcı tedavi altına alındı. İzmir’e gidecek olan Trabzonspor ekibinde Abdullah Avcı’nın durumu ise yarın belli olacaktır.

A Takımda 1 pozitif vaka görüldü

Bugün Trabzonspor’da yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre A takımında yer alan bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Bordo mavili futbolcuların test sonuçları negatif çıkarken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı açıklandı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
Teknik DirektörAbdullah AvcıTrabzonspor
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