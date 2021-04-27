Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı!

A Takımda 1 pozitif vaka görüldü

’un 2-0 galip geldiği Fatih Karagümrük maçından sonraağır gribal enfeksiyona yakalandı. 61 Saat’in haberine göre, Abdullah Avcı, ağırlarının devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucunda bugün yapılan Göztepe maçı antrenmanına katılamadı. Hastaneye kaldırılarak serum takılan Abdullah Avcı tedavi altına alındı. İzmir’e gidecek olan Trabzonspor ekibinde Abdullah Avcı’nın durumu ise yarın belli olacaktır.

Bugün Trabzonspor’da yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre A takımında yer alan bir idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Bordo mavili futbolcuların test sonuçları negatif çıkarken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı açıklandı.