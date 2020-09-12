Trabzonspor stoperi Meksika'da buldu!

Stoper arayışlarına devam eden Trabzonspor adayı Meksika’da buldu. Tigres’te forma giyen Carlos Salcedo ile ilgilendiğini açıklayan Trabzonspor oyuncudan ve Tigres’ten olumlu yanıt aldı.

26 yaşında ki stoper Carlos Salcedo, pandemi nedeni ile zorlanan Tigres’te en fazla maaş alan oyuncularında bir tanesi. Bu nedenle transferine sıcak bakılan oyuncu 3 sezon Avrupa’da 1 sezonda Fiorentina’da forma giymiştir. Bundesliga’da da görev alan Salcedo transfere sıcak bakıyor.

Sözleşmeler ve detaylar ilerleyen günlerde Trabzonspor tarafından açıklanacaktır.