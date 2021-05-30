Trabzonspor, Sörloth’u yeniden takıma getirmek istiyor

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Parmadan Gervinho ve Roma’dan Bruno Peres ile sözleşme imzalayarak oyuncuları Trabzon’a getirmişti. Transfer dönemine iyi başlayan bordo mavililerin asıl hedefi ise 2019-2020 sezonunda Türkiye’de gol kralı olmuş olan Norveçli forvet Alexander Sörloth. Başarılı oyuncunun takıma katılması konusunda başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat devreye girdiği ve Leipzig ile görüşmeleri yoğunlaştıracağı öğrenildi.

Leipzig, kulübün başına Jesse Marsch’ın getirilmesinin ardından Avusturya’nın Salzburg takımından Patson Daka’yı transfer etmek istiyor. Eğer genç forvet takıma dahil edilirse, Sörloth’un kadroya girme şansı azalacak. Bu nedenle Norveçli forvet, düzenli olarak ilk 11’de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Sörloth’un transferi konusunda bordo mavili tarafı en çok zorlayan kısım ise oyuncunun maaşı. Bu nedenle oyuncunun transferi için gerekirse sponsor bulunacağı ve transferin bitirilmeye çalışılacağı bildirildi.

Oyuncu ile Türkiye’den Beşiktaş da yakından ilgileniyor.